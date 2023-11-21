Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коке — о ЗМ: Гризманн бы получил заслуженное признание, если бы играл не за «Атлетико»

Коке — о ЗМ: Гризманн бы получил заслуженное признание, если бы играл не за «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке объяснил, почему его товарищ по команде Антуан Гризманн не получил «Золотой мяч».

«Думаю, он не занимает более высокие места из-за того, что играет в «Атлетико». У него есть все основания. Он играл с Францией в двух финалах ЧМ, выиграв один и почти выиграв другой. Он почти выиграл чемпионат Европы. В прошлом сезоне он был лучшим игроком Ла Лиги, в этом – тоже.

Голосую не я, но я уверен, что он бы получил заслуженное признание, если бы играл за другой клуб», – цитирует Коке Marca.

Ранее игрок заявлял, что хотел бы закончить карьеру в составе «Атлетико». Коке с детства болеет за «матрасников». Он является капитаном и лидером клуба по количеству проведённых матчей.

Обладателем «Золотого мяча» за прошлый сезон был недавно выбран Лионель Месси.

Материалы по теме
Антуан Гризманн будет ведущим программы об НФЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android