Коке — о ЗМ: Гризманн бы получил заслуженное признание, если бы играл не за «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке объяснил, почему его товарищ по команде Антуан Гризманн не получил «Золотой мяч».
«Думаю, он не занимает более высокие места из-за того, что играет в «Атлетико». У него есть все основания. Он играл с Францией в двух финалах ЧМ, выиграв один и почти выиграв другой. Он почти выиграл чемпионат Европы. В прошлом сезоне он был лучшим игроком Ла Лиги, в этом – тоже.
Голосую не я, но я уверен, что он бы получил заслуженное признание, если бы играл за другой клуб», – цитирует Коке Marca.
Ранее игрок заявлял, что хотел бы закончить карьеру в составе «Атлетико». Коке с детства болеет за «матрасников». Он является капитаном и лидером клуба по количеству проведённых матчей.
Обладателем «Золотого мяча» за прошлый сезон был недавно выбран Лионель Месси.