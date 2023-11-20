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Антуан Гризманн будет ведущим программы об НФЛ

Антуан Гризманн будет ведущим программы об НФЛ
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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн станет ведущим программы об американском футболе, сообщает Marca.

Французский футболист будет вести шоу NFL’s Grizi Huddle на испанском YouTube-канале Национальной футбольной лиги (НФЛ). Программа будет посвящена лучшим моментам матчей недели, а также будет включать интервью со звёздными игроками лиги. Также ведущий и гости шоу будут делать прогнозы на предстоящие матчи НФЛ.

«Я большой поклонник НФЛ. Возможность сотрудничать с этой лигой в новой программе для других испаноязычных фанатов американского футбола — это сбывшаяся мечта. Мы собираемся создать шоу, которым будут гордиться как новые, так и нынешние фанаты, поэтому присоединяйтесь», — отметил Гризманн.

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