Сборная России U15 с крупным счётом обыграла Таджикистан в товарищеском матче

Сегодня, 21 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U15 встретилась с национальной командой Таджикистана U15. Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе (Таджикистан) и завершилась победой россиян со счётом 5:1.

В первом тайме счёт в матче открыл игрок сборной России Амир Мусаев, реализовав пенальти. Затем национальная команда Таджикистана сравняла счёт. В конце первой половины встречи Камиль Гафьятулин точным ударом снова вывел россиян вперёд.

Во втором тайме преимущество сборной России удвоил Вадим Шилов. Через несколько минут Шилов оформил дубль. Финальную точку в матче поставил Даниил Киселёв, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.