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Юношеская сборная России проиграла в матче с Таджикистаном

Юношеская сборная России проиграла в матче с Таджикистаном
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Сегодня, 20 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U16 встретилась с национальной командой Таджикистана U17. Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе (Таджикистан) и завершилась поражением россиян со счётом 1:2.

В первом тайме сборная Таджикистана забила два мяча и ушла на перерыв с уверенным преимуществом. Во второй половине встречи российские юниоры отыграли один мяч, однако полноценно переломить ход встречи не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу молодых футболистов из Таджикистана.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.

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