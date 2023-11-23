Махачев: в футболе никакой личной ответственности. А если я буду не готов — меня порвут

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о том, чем отличается ответственность за результат у бойцов и у футболистов.

«Сам просыпаюсь на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и всё. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют и это будет плохо выглядеть.

Я не обижаю футболистов. Просто у них никакой личной ответственности. Я просто пример привёл. Если проиграют, то команда проиграла, и всё. Максимум могут на вратаря наехать, если он пропустил», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, Махачев в конце октября на турнире UFC 294 в Абу‑Даби в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски и защитил чемпионский пояс в лёгком весе. В начале ноября 32‑летний россиянин возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.