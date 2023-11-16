Хасбик, Хабиб Нурмагомедов и Махачев могут принять участие в матче сборных ФНЛ и Медиалиги

Технический директор Медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава рассказал подробности проведения товарищеского матча между сборными ФНЛ и Медиалиги, а также заявил о намерении пригласить на мероприятие блогера Хасбика и российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Матч пройдёт 1 декабря на стадионе «Анжи Арена».

«Дело не в том, что ты играешь в Дагестане или где-то ещё. Медиафутбол – такой же, как обычный футбол. Везде присутствует мат. У нас будут ограничения, связанные с тем, что игру будет показывать «Матч ТВ», поэтому мат в большом количестве не сможет пройти в трансляцию. Мы, естественно, с обеими командами заранее проговорим особенности, которые нужно будет учитывать.

Для нас это не просто спортивное мероприятие. Это культурно-спортивное мероприятие. У нас будут проводиться определённые экскурсии, выставочные тренировки – это комплексная история. Мы не будем мериться просмотрами и количеством людей, пришедших на трибуны. Очень много компонентов, которые мы хотим показать и подсветить там: от туристической направленности регионов до стремления показать, как можно проводить спортивное мероприятие.

Хасбик – частый гость на матчах «Динамо» Махачкала. Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность и он будет у нас на игре. Что касается Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него.

Не исключаем, что они могут выйти на поле. Условно, если Ислам, Хабиб скажут, что они готовы сыграть, мы готовы их выпустить. Почему нет? В таком случае они, скорее всего, будут выступать за Медиакоманду. Но, возможно, кого-то удастся заявить за команду ФНЛ, а кого-то – за Медиакоманду», — приводит слова Кортавы Metaratings.