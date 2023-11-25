Женская Суперлига-2023: итоговая турнирная таблица

Сегодня, 25 ноября, матчем «Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ» (3:1) завершился чемпионат России среди женщин — 2023.

Все результаты матчей 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги:

1-6-е места:

ЦСКА — «Зенит» — 1:2;

«Локомотив» — «Динамо» — 2:0;

«Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ» — 3:1

7–12-е места:

«Ростов» — «Краснодар» — 1:0;

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:0;

«Чертаново» — «Енисей» — 0:0.

Во второй раз подряд чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. Второе место занял московский ЦСКА, заработав 38 очков. На третьей строчке расположился московский «Локомотив» — 37 очков. Турнирную таблицу второй шестёрки возглавил «Ростов». Команда набрала 21 очко.