Тарханов: разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера «Енисея» не было
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника красноярского «Енисея», выступающего в Мелбет Первой лиге.
«Я был там — читал лекции тренерам. Меня пригласили в академию, читал два дня лекции, пообщался с родственниками и улетел. Нет, разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера не было», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В данный момент «Енисей» находится на 10-й строчке турнирной таблицы второго по силе российского футбольного дивизиона, набрав 24 очка после 19 проведённых матчей. Завтра, 26 ноября, красноярцы сыграют с московской «Родиной» в рамках 20-го тура Первой лиги. Время начала игры — 16:00 мск.
Россия - Мелбет Первая лига . 20-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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