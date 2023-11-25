Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера «Енисея» не было

Тарханов: разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера «Енисея» не было
Комментарии

Заслуженный тренер России Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника красноярского «Енисея», выступающего в Мелбет Первой лиге.

«Я был там — читал лекции тренерам. Меня пригласили в академию, читал два дня лекции, пообщался с родственниками и улетел. Нет, разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера не было», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Енисей» находится на 10-й строчке турнирной таблицы второго по силе российского футбольного дивизиона, набрав 24 очка после 19 проведённых матчей. Завтра, 26 ноября, красноярцы сыграют с московской «Родиной» в рамках 20-го тура Первой лиги. Время начала игры — 16:00 мск.

Россия - Мелбет Первая лига . 20-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android