Тарханов: разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера «Енисея» не было

Заслуженный тренер России Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника красноярского «Енисея», выступающего в Мелбет Первой лиге.

«Я был там — читал лекции тренерам. Меня пригласили в академию, читал два дня лекции, пообщался с родственниками и улетел. Нет, разговора о моём возможном назначении на пост главного тренера не было», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Енисей» находится на 10-й строчке турнирной таблицы второго по силе российского футбольного дивизиона, набрав 24 очка после 19 проведённых матчей. Завтра, 26 ноября, красноярцы сыграют с московской «Родиной» в рамках 20-го тура Первой лиги. Время начала игры — 16:00 мск.