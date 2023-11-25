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Галактионов: «Локомотив» должен был побеждать, но вы видели, что было в конце

Галактионов: «Локомотив» должен был побеждать, но вы видели, что было в конце
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Играли неплохо. Выдерживали определённую систему игры. В первом тайме были хорошие контратаки, во втором ребята достаточно успешно вышли на замену. Должны были доводить матч до победы, но видели, что произошло в концовке. Поэтому, к сожалению, да», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко после 16 матчей. «Локомотив» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).

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