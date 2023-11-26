Александр Бубнов: Клаудиньо — не пенальтист от природы

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о пенальти полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0). Бразилец не реализовал 11-метровый удар.

«Незабитый пенальти в исполнении Клаудиньо нельзя назвать пижонским. Современные тенденции в игре вратарей подталкивают исполнителей идти на хитрость. Слишком уж часто стражи ворот сегодня пытаются угадать траекторию полёта мяча, а не реагируют на удар. Безусловно, это высокий риск для бьющего, но если бы такие пенальти не забивались, то их бы никто и не бил.

Клаудиньо — не пенальтист от природы. Да, он берётся бить 11-метровые в «Зените», но часто их не забивает. Неслучайно Мостовой изначально не давал ему подойти к точке, ведь он с этой задачей в целом справляется лучше. Возникает вопрос: а кого тогда Сергей Семак назначил штатным пенальтистом до матча?

Интересно, как бы действовал в этом моменте бразилец, будь счёт не таким комфортным для «Зенита». Выглядело это всё очень некрасиво. Но, справедливости ради, стоит отметить, что Никита Гойло всё же перехитрил Клаудиньо за счёт ложного движения», — приводит слова Бубнова Sportbox.