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«Зенит» — «Сочи» — 3:0, обзор матча 16-го тура, видео голов, РПЛ-2023/2024

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ! Но «паненка» от Клаудиньо получилась кошмарной. Видео
Дмитрий Зимин
«Зенит» — «Сочи» — 3:0, обзор
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Хотя команде Семака ради разгрома «Сочи» даже не пришлось включать максимальные скорости.

«Зенит» проигрывал «Сочи» всего раз в истории. Но это на удивление случилось на «Газпром Арене». Хотя если вынести за скобки победу 7:0 в октябре 2022-го, то Питеру не так уж и просто в матчах с южанами. Три ничьих в последних пяти матчах. При этом уверенная победа «Зенита» в первом круге этого сезона: они приехали уже к разобранному «Сочи», откуда уже ушёл Хохлов, закинули пару мячей в первом тайме и поехали обратно. Абсолютно рядовой момент. За полтора месяца практически ничего не изменилось. «Зенит» не находился в идеальном состоянии. Но всё равно без шансов обыграл аутсайдера.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Родригао – 45+2'     2:0 Изидор – 59'     3:0 Мостовой – 89'    

На первых минутах казалось, что «Сочи» сможет на что-то претендовать. Гости начали активно – быстро убегали в атаку, зарабатывали угловые и выглядели максимально беззаботно. Понятно, что от них никто ничего не ждал. Так и почему бы не сыграть в своё удовольствие? Тем более с «Зенитом», у которого есть проблемы – минус Караваев, Мантуан, Кассьерра – парни на травмах. В запасе Сергеев, у которого тоже не идеальное состояние. Поэтому в атаке – только Изидор. И когда пользоваться моментом, если не сейчас?

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Однако у «Сочи» просто не хватило класса. Откуда ему взяться, если их основная надежда в нападении – это Иван Игнатьев с одним голом в сезоне? Да, они пытались. Батырев с Юсуповым старались придумать что-то в центре. Обыгрывались с Крамаричем, задействовали фланги. Но «Зенит» будто опытный наставник смотрел на попытки ученика что-то сделать и выжидал момент, когда нужно включиться. При этом не допуская ошибок в обороне. Как итог – у гостей куча подходов к воротами Кержакова за первый тайм, но ни одного удара в створ. У «Зенита» – один опасный момент, когда Дуглас мог классно замыкать, и пара неплохих угловых, один из которых закончился голом.

Родригао забил уже в добавленное к первому тайму время. Классно выпрыгнул после подачи Дугласа и пробил. По игре Питер не должен был уходить на перерыв, ведя в счёте. Но сказался класс.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что Семак не стал ничего менять в перерыве. Хотя, казалось, перестановки нужны, чтобы освежить происходящее на поле. Однако это смогли сделать те, кто вышел в стартовом составе. Во втором тайме «Сочи» сник уже на старте и позволял делать со своей обороной всё, что захочется. И «Зенит» этим пользовался.

Сначала Изидор заработал пенальти. И заставил поспорить Мостового и Клаудиньо за право исполнения удара. Мяч с ехидной ухмылкой забрал именно бразилец, но кошмарной «паненкой» пустил его в руки Гойло. Однако ещё через восемь минут ничто уже не мешало забить Изидору. Нападающий вывалился один на один, судьи не рассмотрели положение вне игры, и француз легко реализовал момент.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сочинцы уже просто не знали, что делать. Точилин, хоть и выпустил несколько свежих игроков, но изменить происходящее на поле был не в силах. «Зенит» вцепился в горло соперника и уже не отпустил. Третий гол – лишь дело времени. И его забил Мостовой. Не праздновал – всё-таки раскрылся он именно в «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» благодаря этой победе временно вышел на первое место. Сейчас они опережают «Краснодар» на одно очко. Но у команды Владимира Ивича завтра матч с «Уралом», после которого они могут вернуться на вершину.

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