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«Вулверхэмптон» хочет арендовать вратаря «Арсенала» Рамсдейла в январе

«Вулверхэмптон» хочет арендовать вратаря «Арсенала» Рамсдейла в январе
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Английский «Вулверхэмптон» хочет арендовать вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рамсдейла в январе, сообщает Daily Star.

По информации источника, нынешний вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са получил предложение от нескольких саудовских клубов. Если запрашиваемая цена в размере в € 40 млн будет принята, то голкипер покинет английский клуб.

Рамсдейл провёл хороший прошлый сезон за «канониров», однако в нынешнем сезоне стал вторым номером. Англичанин принял участие в восьми матчах за «Арсенал», в которых пропустил восемь голов и три матча сыграл «на ноль». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аарона составляет € 32 млн.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» является лидером чемпионата с 30 очками. «Вулверхэмптон» находится на 12-й строчке с 15 очками.

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