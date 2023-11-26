«Вулверхэмптон» хочет арендовать вратаря «Арсенала» Рамсдейла в январе

Английский «Вулверхэмптон» хочет арендовать вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рамсдейла в январе, сообщает Daily Star.

По информации источника, нынешний вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са получил предложение от нескольких саудовских клубов. Если запрашиваемая цена в размере в € 40 млн будет принята, то голкипер покинет английский клуб.

Рамсдейл провёл хороший прошлый сезон за «канониров», однако в нынешнем сезоне стал вторым номером. Англичанин принял участие в восьми матчах за «Арсенал», в которых пропустил восемь голов и три матча сыграл «на ноль». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аарона составляет € 32 млн.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» является лидером чемпионата с 30 очками. «Вулверхэмптон» находится на 12-й строчке с 15 очками.