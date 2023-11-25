Артета: Рамсдейл мало играет? Нужно бросать вызов и доказывать, что я неправ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с тем, что вратарь лондонского клуба Аарон Рамсдейл получает меньше игрового времени в нынешнем сезоне.

«Аарон Рамсдейл — один из многих футболистов, играющих меньше, чем он хочет. К сожалению, в раздевалке есть 24 футболиста. Поведение, которое мы всегда требуем, — это бросать себе вызов и делать друг друга лучше. Просто покажите мне, что я неправ в своём решении», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне английский вратарь принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых дважды отыграл «на ноль». Его конкурент по позиции Давид Райя сыграл в 12 матчах во всех турнирах (шесть матчей «на ноль»).