«Нант» сообщил об увольнении главного тренера Аристуи

Французский специалист Пьер Аристуи покинул должность главного тренера «Нанта». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Нант» объявляет о приостановлении с сегодняшнего утра тренерских обязанностей Пьера Аристуи и его персонала в профессиональной команде. В течение дня клуб объявит имя его замены.

ФК «Нант» особенно хотел бы поблагодарить Пьера Аристуи и его помощников, которые вложили все свои человеческие качества и талант в работу в клубе. Оценённые всеми, они, в частности, позволили клубу сохранить место в Лиге 1 в конце прошлого сезона», — написано в заявлении клуба.

«Нант» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 15 очков после 13 матчей.