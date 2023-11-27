Севикян высказался о слухах об уходе из «Пари НН»

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян высказался о слухах об уходе из команды.

«Читаю ли я СМИ? Нет.

Много говорят о моём уходе? На меня это никак не давит. Я живу настоящим, у нас важные две игры до конца года. Нужно выложиться по полной и забрать максимум. Мысли только об этом. Нужно завершить год с хорошим настроением», — приводит слова Севикяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что армянским футболистом интересуется французский «Нант», который может купить игрока за € 3,5 млн. Также интерес проявляют российские ЦСКА и «Краснодар», однако для них цена будет составлять € 5,5 млн.

В нынешнем сезоне Севикян сыграл за «Пари НН» 22 матча во всех турнирах, где отметился семью забитыми мячами.