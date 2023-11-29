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«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо в ближайшее время

«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо в ближайшее время
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«Барселона» готовит предложение о продлении сотрудничества для центрального защитника команды Рональда Араухо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, пролонгация соглашения с 24-летним защитником является приоритетной целью руководства испанской команды на данный момент. Араухо является неприкосновенным, его продажа не рассматривается в клубе. Боссы сине-гранатовых начнут переговоры с представителями игрока в ближайшее время.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Араухо выступает за «Барселону» с 2020 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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