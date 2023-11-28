Sport: «Барселона» считает Араухо неприкосновенным и не собирается его продавать

«Барселона» не рассматривает вариант с продажей центрального защитника Рональда Араухо, в трансфере которого заинтересована «Бавария». Об этом сообщает издание Sport.

По сведениям источника, «Барселона» считает Араухо неприкосновенным игроком команды. Сине-гранатовые не собираются продавать своего защитника и видят в нём лидера проекта. Отмечается, что сам Рональд доволен своим положением в каталонской команде. Он не задумывается о возможном переходе в «Баварию».

Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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