Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу оформил хет-трик в ворота «Интера» за 29 минут

Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу оформил хет-трик в ворота «Интера» за 29 минут
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Локомотива», а ныне игрок «Бенфики» Жоау Мариу в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов оформил хет-трик в ворота «Интера» за 29 минут.

Португалец отметился голами на пятой, 13-й и 34-й минутах. При этом дважды ему ассистировал партнёр по команде Каспер Тенгстедт.

Напомним, во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» с минимальным счётом обыграл «Бенфику».

На данный момент после четырёх сыгранных матчей «Реал Сосьедад» является лидером группы D с 10 очками. «РБ Зальцбург» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с тремя очками. На втором месте находится «Интер» с 10 очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Бенфика», которая не набрала очков.

Лига чемпионов . Группа D. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мариу – 5'     2:0 Мариу – 13'     3:0 Мариу – 34'     3:1 Арнаутович – 51'     3:2 Фраттези – 58'     3:3 Санчес – 72'    
Удаления: Силва – 84' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android