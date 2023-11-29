Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу оформил хет-трик в ворота «Интера» за 29 минут
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Бывший полузащитник московского «Локомотива», а ныне игрок «Бенфики» Жоау Мариу в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов оформил хет-трик в ворота «Интера» за 29 минут.
Португалец отметился голами на пятой, 13-й и 34-й минутах. При этом дважды ему ассистировал партнёр по команде Каспер Тенгстедт.
Напомним, во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» с минимальным счётом обыграл «Бенфику».
На данный момент после четырёх сыгранных матчей «Реал Сосьедад» является лидером группы D с 10 очками. «РБ Зальцбург» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с тремя очками. На втором месте находится «Интер» с 10 очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Бенфика», которая не набрала очков.
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