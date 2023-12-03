Пиняеву не дали красную за жёсткий подкат в ноги Клаудиньо в матче «Локомотив» — «Зенит»

Продолжается матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт матча — 2:1 в пользу «Локомотива».

Во втором тайме на 63-й минуте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев очень грубо сыграл на бровке, подкатившись в колено Клаудиньо. Однако арбитр встречи Алексей Сухой не показал красную карточку Пиняеву, ограничившись лишь жёлтой.

Жёсткий подкат Пиняева в ноги Клаудиньо Фото: Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Жёсткий подкат Пиняева в ноги Клаудиньо Фото: Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

После 16 туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков за аналогичное количество игр и занимает восьмое место в турнирной таблице.