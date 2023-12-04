Личка рассказал, почему Фомин появится в центре защиты на матч с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему игрок команды Даниил Фомин появится в центре защиты на матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который пройдёт 4 декабря.

«Почему Фомин появится в центре защиты? Он умный игрок. Ему в паре будет помогать Бальбуэна, Уверен, что он сможет справиться с этой позицией.

Что скажу о погоде? Хорошо, что не было сильного снега, поле готово. Хорошо, что не играли вчера. Уверен, игра будет качественная.

Как изменился «Рубин»? Они не забивают много голов. Но если забивают, то добиваются побед», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте.