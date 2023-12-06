Игрок «Челси» Палмер рассказал, что в его семье поддерживают «Ман Юнайтед» и «Ман Сити»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о предстоящем матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 23:15 по московскому времени.

«Я наслаждаюсь игрой. Я никогда не играл на «Олд Траффорд», так что, надеюсь, я сыграю и забью несколько голов!

У меня там будет несколько друзей, которые являются болельщиками «Юнайтед». Они будут на трибуне «Юнайтед». А другие мои товарищи будут на трибуне «Челси». Несколько человек из моей семьи поддерживают «Сити», несколько — «Юнайтед». Это будет интересно», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Коул Палмер провёл 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи.