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Игрок «Челси» Палмер рассказал, что в его семье поддерживают «Ман Юнайтед» и «Ман Сити»

Игрок «Челси» Палмер рассказал, что в его семье поддерживают «Ман Юнайтед» и «Ман Сити»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о предстоящем матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 23:15 по московскому времени.

«Я наслаждаюсь игрой. Я никогда не играл на «Олд Траффорд», так что, надеюсь, я сыграю и забью несколько голов!

У меня там будет несколько друзей, которые являются болельщиками «Юнайтед». Они будут на трибуне «Юнайтед». А другие мои товарищи будут на трибуне «Челси». Несколько человек из моей семьи поддерживают «Сити», несколько — «Юнайтед». Это будет интересно», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Коул Палмер провёл 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи.

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