Якуба: хочется, чтобы «Зенит» уже кто-то обошёл в РПЛ. Но пока это вряд ли случится

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба сравнил главных кандидатов на чемпионство — санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».

«На меня «Зенит» произвёл более сильное впечатление. Даже сейчас это сумасшедший соперник, против которого сложно играть. Есть индивидуальные мастера в команде, способные в одиночку решить исход матча. И взаимодействия в коллективе на запредельном уровне.

«Краснодар» очень хорош. В этом сезоне потрясающе выступают. Мне тоже нравится их игра. Хотелось бы уже увидеть другую команду на первом месте. «Зенит» для всех серьёзный раздражитель. Хочется уже, чтобы такого абсолютного чемпиона кто-то в России обошёл. Но пока это вряд ли случится», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.