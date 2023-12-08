Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Якуба: хочется, чтобы «Зенит» уже кто-то обошёл в РПЛ. Но пока это вряд ли случится

Якуба: хочется, чтобы «Зенит» уже кто-то обошёл в РПЛ. Но пока это вряд ли случится
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба сравнил главных кандидатов на чемпионство — санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».

«На меня «Зенит» произвёл более сильное впечатление. Даже сейчас это сумасшедший соперник, против которого сложно играть. Есть индивидуальные мастера в команде, способные в одиночку решить исход матча. И взаимодействия в коллективе на запредельном уровне.

«Краснодар» очень хорош. В этом сезоне потрясающе выступают. Мне тоже нравится их игра. Хотелось бы уже увидеть другую команду на первом месте. «Зенит» для всех серьёзный раздражитель. Хочется уже, чтобы такого абсолютного чемпиона кто-то в России обошёл. Но пока это вряд ли случится», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник «Крыльев» Якуба: у Осинькина и в «Зените» или «Спартаке» получилось бы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android