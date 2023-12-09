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«Спартак» — «Крылья Советов»: Мартинс довёл счёт до крупного

«Спартак» — «Крылья Советов»: Мартинс довёл счёт до крупного
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В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

На 50-й минуте третий мяч красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс.

Ранее, на второй минуте, счёт открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он точно пробил в нижний угол ворот Ивана Ломаева с линии штрафной. На восьмой минуте отличился форвард хозяев Александр Соболев.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

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