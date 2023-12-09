Состоится ли матч «Спартака» или в дело вмешается мороз? Онлайн 18-го тура РПЛ!

Друзья, всем привет! Сегодня тремя матчами должен продолжиться 18-й тур РПЛ. Должен, потому что встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» пока что под вопросом – по данным Гисметео, в районе 14.00 в Москве должно быть около -11°C градусов. В таком случае матч должен состояться. Но одно дело – прогноз погоды, и совсем другое – как там будет на самом деле. Так что будем следить за решением судьи и, надеемся, за матчем «Спартака».
Позже нас ждёт игра в Грозном. Там «Ахмат», победивший на прошлых выходных дома «Спартак», теперь попробует проделать этот же трюк с «Ростовом». Который, кстати, остался без Валерия Карпина на скамейке запасных.
Ну а завершится субботний день РПЛ в Санкт-Петербурге. Там «Зенит» попробует обыграть «Пари НН» Сергея Юрана и вернуться на первое место.
Следите за всеми матчами вместе с нами!
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