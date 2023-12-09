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Спартак — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
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Спартак — Крылья Советов: будет ли матч, прямая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 9 декабря

Состоится ли матч «Спартака» или в дело вмешается мороз? Онлайн 18-го тура РПЛ!
Никита Паглазов
Онлайн 18-го тура РПЛ
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По встречам «Ростова» в Грозном и «Пари НН» в Санкт-Петербурге вопросов быть не должно.

Друзья, всем привет! Сегодня тремя матчами должен продолжиться 18-й тур РПЛ. Должен, потому что встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» пока что под вопросом – по данным Гисметео, в районе 14.00 в Москве должно быть около -11°C градусов. В таком случае матч должен состояться. Но одно дело – прогноз погоды, и совсем другое – как там будет на самом деле. Так что будем следить за решением судьи и, надеемся, за матчем «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Позже нас ждёт игра в Грозном. Там «Ахмат», победивший на прошлых выходных дома «Спартак», теперь попробует проделать этот же трюк с «Ростовом». Который, кстати, остался без Валерия Карпина на скамейке запасных.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а завершится субботний день РПЛ в Санкт-Петербурге. Там «Зенит» попробует обыграть «Пари НН» Сергея Юрана и вернуться на первое место.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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