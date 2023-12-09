«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Хозяева разгромили своего соперника — 5:1.

Хозяева уже к 36-й минуте вели с преимуществом в три мяча благодаря голам Омара Мармуша, Эрика Жуниора Эбимбе и Хуго Ларссона. Однако до конца первого тайма «Бавария» сумела отыграть один мяч — точным ударом отметился Йозуа Киммих.

Спустя пять минут после возобновления игры дубль оформил Эбимбе. На 60-й минуте голом отметился молодой форвард франкфуртцев Ансгар Кнауфф. Матч так и завершился — 5:1.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 14 матчей. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Байер» (35).