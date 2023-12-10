Личка: поле в Воронеже будет убито за 10 минут, но спасибо тем, кто его готовил

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 18‑го тура чемпионата России с воронежским «Факелом». Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 14:00 мск.

«В какой футбол будет играть «Динамо» в таких условиях? У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжёлым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол. Надо знать, где сыграть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях.

Не может играть Нгамалё — после матча с «Рубином» у него травма. У меня были игроки на выбор, и я сделал ставку на молодого парня Гладышева, потому что своей скоростью и игрой один в один он может создавать проблемы для защитников», — приводит слова Лички «Матч ТВ».