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Личка: поле в Воронеже будет убито за 10 минут, но спасибо тем, кто его готовил

Личка: поле в Воронеже будет убито за 10 минут, но спасибо тем, кто его готовил
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 18‑го тура чемпионата России с воронежским «Факелом». Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 29'    

«В какой футбол будет играть «Динамо» в таких условиях? У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжёлым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол. Надо знать, где сыграть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях.

Не может играть Нгамалё — после матча с «Рубином» у него травма. У меня были игроки на выбор, и я сделал ставку на молодого парня Гладышева, потому что своей скоростью и игрой один в один он может создавать проблемы для защитников», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

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