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Скауты «Баварии» наблюдали за игрой Пальиньи в матче с «Вест Хэмом»

Скауты «Баварии» наблюдали за игрой Пальиньи в матче с «Вест Хэмом»
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«Бавария» продолжает следить за прогрессом полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, представители мюнхенского клуба посетили матч 16-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом», в котором «дачники» разгромили своего соперника со счётом 5:0. Во время игры скауты «Баварии» наблюдали за выступлением Пальиньи. Португалец провёл на поле 79 минут и сумел отметиться результативной передачей.

Напомним, боссы немецкой команды в конце летнего трансферного окна не успели оформить подписание Пальиньи до дедлайна, и португальский хавбек не смог перейти в стан «Баварии».

В текущем сезоне на счету Пальиньи 15 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Текущее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн. Ранее сообщалось об интересе к Пальинье со стороны «Ливерпуля».

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