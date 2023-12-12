Серхио Рамос стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов

Гол с пенальти в ворота «Ланса» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов позволил защитнику «Севильи» Серхио Рамосу стать единоличным лидером в списке бомбардиров турнира среди защитников за всю историю. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Этот гол стал 17-м для испанца в Лиге чемпионов. Отметим, что Серхио также стал самым возрастным игроком, забившим пенальти в матче турнира. На данный момент возраст Рамоса составляет 37 лет и 257 дней.

Напомним, сегодня, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Ланс» и испанская «Севилья». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Эта победа позволила «Лансу» занять третье место в группе, которое даёт право выступить в весенней части Лиги Европы. «Севилья» осталась на последнем месте группы В и завершила выступление в еврокубках.