Аббос Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана для подготовки к Кубку Азии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил вызов в сборную Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Футболист ЦСКА будет готовиться в составе своей национальной команды к предстоящему Кубку Азии. Турнир пройдёт в начале следующего года – с 12 января по 10 февраля. Он будет проведён в Катаре. Узбекистан в рамках групповой стадии соревнования встретится с Сирией, Индией и Австралией.

Напомним, Аббосбеку Файзуллаеву 20 лет. Он стал футболистом московского ЦСКА в минувшее трансферное окно – 4 августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник красно-синих принял участие в 24 играх во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре гола и 10 результативных передач.