Первый тренер Файзуллаева: очень рад, что Аббос стал дирижёром в ЦСКА

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, высказался о попадании узбекского хавбека в номинацию на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году по версии IFFHS.

«Это большое признание для Аббоса. Я очень горд своим воспитанником. Та слава, которая на него обрушилась, надеюсь, что не изменит его отношения к футболу, и он дальше будет расти и развиваться.

Очень рад, что Аббос попал в Премьер-Лигу. Ему удалось за короткий срок адаптироваться, принести много пользы. Очень важно, что он стал в ЦСКА дирижёром.

Думаю, можно сказать, что Аббос — главный талант узбекского футбола. Тем более что по итогам прошлого года он был признан лучшим молодым игроком Узбекистана», — приводит слова Ана Metaratings.ru.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА в августе этого года из «Пахтакора» за € 500 тыс. В текущем сезоне полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.