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Голкипер «Карабаха» Лунёв начнёт матч Лиги Европы с «Хэккеном» с первых минут

Голкипер «Карабаха» Лунёв начнёт матч Лиги Европы с «Хэккеном» с первых минут
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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся азербайджанский «Карабах» и шведский «Хеккен». Команды сыграют на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Группа H. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Карабах»: Лунёв, Вешович, Мустафазаде, Гусейнов, Джафаргулиев, Ромау, Янкович, Бензиа, Жунинью, Андраде, Зубир.

«Хеккен»: Абрахамссон, Усу, Сандберг, Ховланд, Тотланн, Рюгор, Ромеу, Густафссон, Юссеф, Сонко, Чилуфя.

Матч 2-го тура между этими командами завершился победой команды из Азербайджана со счётом 1:0.

После пяти сыгранных туров группового этапа в активе «Карабаха» семь набранных очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице группы Н. Отметим, что столько же очков набрал норвежский клуб «Мольде», которому предстоит игра с «Байером». «Хеккен» с нулём очков идёт последним.

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