Уткин: «Манчестер Юнайтед» прибит обстоятельствами последних недель, «Ливерпуль» победит

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — одно из самых главных противостояний последних лет, едва ли не 50. Ненавидят друг друга болельщики, страсти кипят. Но «Манчестер Юнайтед» очень уж прибит обстоятельствами последних недель. Полагаю, что с «Ливерпулем», который выгреб на верхнюю строчку таблицы, Манчестеру будет уж очень трудно сражаться. Поэтому полагаю, что «Ливерпуль» победит в этом матче», — сказал Уткин в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, матч между этими командами состоится сегодня, 17 декабря, и начнётся в 19:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.