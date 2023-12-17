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Как и после каких результатов выгонял тренеров «Манчестер Юнайтед»: Сульшер, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Дэвид Мойес

Игра с «Ливерпулем» станет последней для тен Хага? Других тренеров «МЮ» выгонял за меньшее
Георгий Илющенко
Тренеры «Манчестер Юнайтед»
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Хроника прощания с преемниками великого сэра Алекса.

«Манчестер Юнайтед» проводит бездарный сезон. Сколько раз вы могли слышать подобное за последние годы? Слишком часто. Эрик тен Хаг стал очередным тренером «МЮ», который не смог (пока – точно).

В пассиве голландца седьмое место в АПЛ после 16 туров (матч с «Ливерпулем» в запасе), невзрачная игра, четвёртая позиция в группе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и «Галатасараем», ранний вылет из Кубка лиги, скверные трансферы (Антони, Маунт), ссоры с дорогостоящими игроками (Роналду, Санчо) и регресс лидеров (Рашфорд, Эриксен). А ведь сегодня играть с «Ливерпулем», а позже – с «Астон Виллой», которые в большом порядке.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Проблем столько, что решить их, кажется, будет проще уже другому специалисту. Успехи прошлого сезона, Кубок лиги и третье место в АПЛ, вряд ли станут серьёзным оправданием за нынешние провалы. Судя по тому, как манчестерские боссы не церемонятся с тренерами, финал близок.

Дэвид Мойес

Дэвид Мойес

Фото: Michael Regan/Getty Images

Тренер: Дэвид Мойес
Когда работал с «МЮ»: с 1 июля 2013-го по 22 апреля 2014-го
Статистика: 51 матч, 26 побед, 10 ничьих, 15 поражений
Титулы: Суперкубок Англии – 2013
За какие результаты убрали: шестое место в АПЛ к 35-му туру, вылет в 1/4 ЛЧ от «Баварии» (1:1, 1:3), в 1/2 Кубка лиги от «Сандерленда» (2:1, 1:2, 1:2 по пенальти) и в третьем раунде Кубка Англии от «Суонси» (1:2)

Шотландец не справился с ношей наследника сэра Алекса и не вывез перестройку чемпионской команды, которую срочно нужно было менять и омолаживать: в деле оставались ветераны Видич, Фердинанд и Эвра, Кэррик и Гиггз.

Болельщики ругали трусливую тактику Мойеса и утверждали, что тот годится разве что для клубов вроде «Эвертона», откуда он и пришёл. Спустя годы специалист победил в Лиге конференций с «Вест Хэмом» и подтвердил те слова. В «МЮ» же Дэвид не продержался даже полный сезон.

Луи ван Гал

Луи ван Гал

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Тренер: Луи ван Гал
Когда работал с «МЮ»: с 16 июля 2014-го по 23 мая 2016-го
Статистика: 103 матча, 54 победы, 24 ничьих, 25 поражений
Титулы: Кубок Англии – 2015/2016
За какие результаты убрали: пятое место в АПЛ, третье место в группе ЛЧ после «Вольфсбурга» и ПСВ, вылет в 1/8 финала ЛЕ от «Ливерпуля» (0:2, 1:1) и в 1/8 Кубка лиги от «Мидлсбро» (0:0, 1:3 по пенальти)

Ван Галу дали больше времени, нежели Мойесу, не зря он гораздо статуснее. И голландец даже зацепил первый с 2004-го для «МЮ» Кубок Англии, доверял молодёжи и превратил в топа Маркуса Рашфорда, а также вернул клуб в Лигу чемпионов. Тем не менее в остальном не преуспел.

При Луи «Юнайтед» часто пасовал назад и боялся играть в атаку, забивая на уровне «Сандерленда» с 17-го места. Сам он при этом вечно твердил о своей философии, которая обязательно принесёт результат. Увы, не принесла.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Michael Regan/Getty Images

Тренер: Жозе Моуринью
Когда работал с «МЮ»: с 27 мая 2016-го по 18 декабря 2018-го
Статистика: 144 матча, 84 победы, 31 ничья, 29 поражений
Титулы: Суперкубок Англии – 2016, Кубок футбольной лиги – 2016/2017, Лига Европы – 2016/2017
За какие результаты убрали: шестое место в АПЛ к 18-му туру, второе место в группе ЛЧ после «Ювентуса» и выше «Валенсии» с «Янг Бойз», вылет в 1/16 финала Кубка лиги от «Дерби Каунти» (2:2, 7:8 по пенальти)

Именно Жозе — наиболее успешный тренер «Манчестера» в постфергюсоновскую эпоху: помимо титулов, он также завоевал серебро АПЛ. Проблема в том, что результат в таком клубе должен быть постоянным. Когда его нет, твоё кресло начинает шататься. Особенно если ты «потерял» раздевалку и поссорился со всеми дорогостоящими игроками, а твой футбол выглядит архаичным и серым.

Помимо прочего, Моуринью слишком много тратил — куда больше предшественников и на уровне Гвардиолы в «Ман Сити». За такое и спрос серьёзнее.

Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер

Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Когда работал с «МЮ»: с 19 декабря 2018-го по 21 ноября 2021-го
Статистика: 149 матчей, 78 побед, 33 ничьих, 38 поражений
Титулы:
За какие результаты убрали: восьмое место в АПЛ к 13-му туру, первое место в группе ЛЧ с «Вильярреалом», «Аталантой» и «Янг Бойз» к 5-му туру, вылет в 1/16 финала Кубка лиги от «Вест Хэма» (0:1)

Сульшер пришёл временщиком после Моуринью, сплотил команду и прошёл в 1/8 ЛЧ монструозный «ПСЖ», заслужив полноценный контракт. При нём команда дважды финишировала в тройке, чего не случалось с эпохи сэра Алекса. А ещё был финал ЛЕ, где «Юнайтед» уступил «Вильярреалу» лишь в продолжительной серии пенальти (1:1, 10:11).

От норвежца ждали дальнейшего восхождения, тем более команду пополнили звёздные Роналду с Санчо, с которыми позже намучится тен Хаг, плюс пришёл Варан. Однако клуб получил тотальный регресс и отсутствие какой-либо командной игры.

Если сравнивать положение нынешнего тренера «МЮ» с прошлыми, то, кажется, у него худшая ситуация: Мойес хотя бы дошёл до 1/4 ЛЧ и оступился лишь на сильной «Баварии», ван Гал до последнего боролся за четвёрку АПЛ, Моуринью принёс три титула и вышел из лигочемпионской группы, Сульшер также не провалился в главном еврокубке. Поражение от «Ливерпуля» закроет историю ещё одного голландца на «Олд Траффорд»?

Как «мочат» тен Хага в Англии:
«Бавария» напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед». В Англии «гасят» команду тен Хага
«Бавария» напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед». В Англии «гасят» команду тен Хага
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