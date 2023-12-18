Статистический портал ECI назвал главных претендентов на победу в Лиге конференций

Статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании, назвал фаворитов на победу в Лиге конференций в сезоне-2023/2024.

Согласно подсчётам ECI, наибольшую вероятность на победу в турнире имеет английская «Астон Вилла». Вероятность победы бирмингемцев оценивается в 25%.

Топ-фаворитов Лиги конференций сезона-2023/2024:

1. «Астон Вилла» (Англия) — 25%;

2. «Лилль» (Франция) — 11%;

3. «Бетис» (Испания) — 11%;

4. «Фиорентина» (Италия) — 9%;

5. «Фенербахче» (Турция) — 9%.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022. Начало церемонии состоится в 16:00 мск.