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Жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022. Начало церемонии состоится в 16:00 мск. В прямом эфире жеребьёвку стыковых матчей Лиги конференций — 2023/2024 покажет «Матч ТВ».

В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные). Победители стыковых матчей сыграют в 1/8 финала с обладателями первых мест по итогам группового этапа.

Сеяные команды: «Слован» (Словакия), «Гент» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Айнтрахт» (Германия), «Лудогорец» (Болгария).

Несеяные команды: «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Бетис» (Испания), «Штурм» (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Серветт» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия).

Стыковые матчи пройдут в феврале 2024 года.