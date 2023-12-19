Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Corriere dello Sport: «Манчестер Сити» согласился на переход Филлипса в «Ювентус»

Corriere dello Sport: «Манчестер Сити» согласился на переход Филлипса в «Ювентус»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Манчестер Сити» приняло окончательное решение отпустить опорного полузащитника Калвина Филлипса в туринский «Ювентус» на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, на текущий момент нет сведений о том, будет ли арендное соглашение включать в себя опцию возможного выкупа футболиста. Сам Филлипс изъявляет сильное желание перейти в «Ювентус», поскольку переживает за своё место в составе сборной Англии перед грядущим чемпионатом Европы.

Напомним, ранее английский футболист выражал недовольство количеством игрового времени, получаемого им в составе «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности игрок провёл на поле 306 минут.

Материалы по теме
«Это непростое решение». Тренер «Сити» Гвардиола — о продаже Филлипса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android