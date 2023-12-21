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Юрий Сёмин отказался от работы в Таджикистане из-за возраста — Источник

Юрий Сёмин отказался от работы в Таджикистане из-за возраста — Источник
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин мог возглавить таджикский клуб «Худжанд» из одноимённого города. Опытный специалист провёл встречу с мэром Худжанда по поводу возможного назначения, но отказался от предложения, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Сёмин отказался от работы в Таджикистане из-за возраста. Заслуженному тренеру уже 76 лет, поэтому он не хочет ехать работать за границу.

Главным клубом в тренерской карьере Сёмина стал московский «Локомотив». Всего во главе железнодорожников он провёл 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. С «Локомотивом» тренер выиграл 12 трофеев, в том числе три чемпионства. Также за свою карьеру Сёмин успел поработать с московским «Динамо», киевским «Динамо», саранской «Мордовией», махачкалинским «Анжи» и другими командами.

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