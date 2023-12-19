Дмитрий Тарасов высказался о бывшем тренере «Локомотива» Юрии Сёмине

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об экс-наставнике железнодорожников Юрии Сёмине. Тарасов отметил изысканный стиль тренера и назвал его легендой.

«Вспомнил свои первые переговоры с Палычем. Сидим с агентом в кафе на втором этаже, с которого видна парковка. Вижу, как машина паркуется. Смотрю, подьезжает Bentley, cплошные двери. Думаю, что это? А оттуда Палыч выходит. Всегда стильный, машина топ, часы, ботинки.

Разговор длился 10 минут. Спросил, готов ли я играть за «Локомотив», про условия. Мы ему обозначили, и Палыч сказал: «Всё будет». Палыч — легенда!» — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Родина Медиа».

Всего во главе железнодорожников Сёмин провёл 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. С «Локомотивом» тренер выиграл 12 трофеев, в том числе три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018). Также Сёмин провёл три сезона в «Локомотиве» в качестве игрока.