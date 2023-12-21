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Бернд Райхарт: многие клубы получили угрозы не вступать в Суперлигу

Бернд Райхарт: многие клубы получили угрозы не вступать в Суперлигу
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Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, рассказал об угрозах в адрес клубов, чтобы те отказались от вступления в лигу.

«Многие клубы в Европе получили угрозу не вступать в Суперлигу. Угроза реальна», — сказал Райхарт на Twitch-трансляции журналиста Жерара Ромеро.

В четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

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