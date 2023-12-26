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Гендиректор «СКА-Хабаровск»: нам не нравится предложение «Балтики» по Кожемякину

Гендиректор «СКА-Хабаровск»: нам не нравится предложение «Балтики» по Кожемякину
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Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев подтвердил информацию о том, что игрок команды Олег Кожемякин интересен «Балтике». По словам функционера, калининградцы даже сделали по нему предложение, однако оно не устроило «СКА-Хабаровск». Гусев подчеркнул, что у клуба не стоит цель продать Кожемякина хоть за какие-то деньги.

«Кожемякин пока с нами. Интерес от «Балтики» к нему есть. Но условия, которые они предложили, пока нам не нравятся.

У него летом истекает контракт? При определённых условиях у него прописана опция автопродления контракта. Если условия не будут реализованы, значит, он уйдёт свободным агентом.

У нас есть турнирные задачи. Кожемякин – один из лидеров команды. Мы не хотим продавать лидера «хоть за что-то». У нас не стоит задача его продать. Если будет хорошее предложение, тогда рассмотрим его», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

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