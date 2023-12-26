«Зенит» объявил соперников на зимний сбор в Абу-Даби

Действующий чемпион России «Зенит» объявил имена соперников на зимний сбор, который пройдёт в Абу-Даби. Так, сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», самаркандским «Динамо», корейским «Чонбуком» и саудовским «Аль-Фатехом».

Расписание матчей выглядит следующим образом:

21 января. «Зенит» — «Динамо» (Самарканд)

24 января. «Зенит» — «Чонбук»

27 января. «Зенит» — «Урал»

28 января. «Зенит» — «Аль-Фатех»

Напомним, сейчас «Зенит» находится в отпуске, который продлится до 11 января. С 14 января начнутся тренировочные сборы, которые состоятся в Абу-Даби. После новогодних праздников футболисты пройдут медицинский осмотр.

Планируется, что в ОАЭ сине-бело-голубые будут готовиться к возобновлению сезона до 29 января. С 1 по 28 февраля команда проведёт ещё одни тренировочные сборы — на этот раз в Дохе.