Андрей Лунёв считает, что в Германии к футболистам относятся более лояльно, чем в России

32-летний российский вратарь азербайджанского «Карабаха» и экс-футболист немецкого «Байера» Андрей Лунёв сравнил отношение к футболистам в разных странах.

«В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал. В принципе, везде давление одинаковое, но мне показалось, что немцы к футболистам относятся лояльнее. В Азербайджане и России болельщики более требовательные — возможно, это советский менталитет. Когда ты играешь и побеждаешь, тебя носят на руках, как только допускаешь одну-две ошибки, тебя сразу скидывают с Олимпа и быстро смешивают сами знаете с чем. В России это было и есть, но, по рассказам одноклубников, в Азербайджане нечто похожее присутствует тоже. Надеюсь, не столкнусь с этим», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Напомним, контракт Лунёва с «Карабахом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей, а в семи встречах – отыграл «на ноль».

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