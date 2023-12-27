С лавки «Байера» — в лучшие вратари еврокубков. Прогресс Лунёва — не случайность

Помните, что с Андреем Лунёвым было летом? 31-летний кипер покинул «Байер» по истечении контракта, прилетел в Санкт-Петербург и после небольшого отдыха очутился на базе «Зенита». Естественно, не для просмотра или подписания контракта. Лунёв занимался с хорошо знакомым тренером второй команды сине-бело-голубых, участвовал в двусторонних, поддерживал форму. Июнь, июль, август – время шло, а ничего, кроме слухов, в будущем Лунёва не было.

Говорили про «Рубин», потом — про ПАОК, затем — про «Коньяспор». Но официальную информацию о переговорах или о скором подписании контракта никто не выдавал. В какой-то момент даже показалось, что Андрей никому не нужен. В 31 год. После двух сезонов в большом немецком клубе. Какой-то абсурд, ставший реальностью.

Однако в середине августа будущее голкипера прояснилась. И его забрал к себе «Карабах». Интересно, что азербайджанский клуб хотел сделать это ещё зимой 2023-го и даже послал официальный запрос в Германию. Но тогда не срослось. В конце немецкого периода у вратаря были проблемы со здоровьем. Однако история не закончилась. Дождались лета и осуществили переход. Андрей поехал в самый титулованный азербайджанский клуб последних 10 лет. Первые матчи просидел на скамейке, ожидая шанса. А с 21 сентября пропустил только две игры чемпионата. Всего на его счету 15 матчей, 14 пропущенных голов и семь игр «на ноль».

Главное достижение «Карабаха» осенью – выход в плей-офф Лиги Европы. Мало кто сомневался, что клуб будет лидировать в чемпионате Азербайджана – конкурентов мало. Но занять второе место в группе с «Байером», «Мольде» и «Хеккеном», да ещё и продолжить евровесну в Лиге Европы – такого не было никогда. Ранее максимум клуб оказывался в первой стадии плей-офф Лиги конференций. Дальше не продвигался. В основном доходил до группового этапа и вылетал. Сейчас – плей-офф Лиги Европы. И в будущих соперниках – «Брага». То есть шанс оказаться в 1/8 финала турнира точно не нулевой.

Радость игроков «Карабаха» Фото: qarabagh.com

Групповой этап турнира Лунёв точно запомнит надолго. Ведь УЕФА выкатил статистику, согласно которой Андрей в тройке лучших киперов по количеству сейвов. За шесть матчей у него 23 спасения и две игры «на ноль». Он уступил только бразильцу Ване Алвесу из «Ариса» (30) и Владану Ковачевичу из «Ракува» (27). Понятно, что во многом это говорит не столько о силе Андрея, сколько о безнадёжности обороны «Карабаха». Но и заслуг россиянина нельзя преуменьшать. По всем статистическим показателям он действительно был одним из лучших. Особенно если вычеркнуть из памяти два матча с «Байером», когда Лунёв пропустил шесть за две встречи. Помимо этого, у него только три пропущенных гола.

Портал Sofascore за групповой этап поставил россиянину одну из самых высоких оценок в команде – 7,32. А самым успешным матчем признали игру с «Мольде», где Лунёв пропустил дважды. Зато сделал восемь сейвов и действительно помог команде добыть важнейшую ничью, которая помогла сохранить отрыв и остаться на втором месте.

Понятно, что Андрей чаще пропускает из штрафной – шесть голов. Зато он очень надежён при дальних ударах, спасает команду в 90% случаев. Прогресс кипера отметили и в сборной России – он получил вызов на матч с Кубой, но из-за травмы не приехал. А тренер вратарей Виталий Кафанов недавно сказал Metaratings, что заслуга Лунёва в результатах «Карабаха» очень большая.

Виталий Кафанов тренер сборной России «Я поздравил его с высоким качеством игры на этом длительном отрезке. После ухода из Леверкузена Лунёву нужен был клуб, в котором он мог бы реализовать своё мастерство и умение, которые накопил за два года в топ‑клубе. В первую очередь это должен был быть клуб, играющий в еврокубках. «Карабах» нашёл вратаря, которого искал для решения своих задач. Практически во всех матчах национального чемпионата и Лиги Европы все решающие очки «Карабах» набрал с помощью Андрея».

Сам Лунёв очень сдержанно отреагировал на признание УЕФА: отметил, что самое главное – это успехи команды. Сейчас у «Карабаха» месячная новогодняя пауза в чемпионате. В конце января розыгрыш возобновится, а уже в середине февраля команде играть с «Брагой». Оппонент идёт на четвёртом месте в Португалии и будет фаворитом, но для Андрея участие в таком матче уже достижение.

Ведь летом некоторые с ним уже попрощались. Особенно после двух лет на скамейке «Байера» и долгих петербуржских тренировок в непонятном статусе. А Лунёв вернулся на приличный еврокубковый уровень и даже в основной состав! И теперь наверняка привлечёт интерес более статусных клубов. Но и «Карабах» вряд ли захочет его отпускать.