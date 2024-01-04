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Игрок «Динамо» Нгамалё вызван в сборную Камеруна на Кубок африканских наций

Игрок «Динамо» Нгамалё вызван в сборную Камеруна на Кубок африканских наций
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Вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё получил вызов в камерунскую национальную команду для того, чтобы принять участие в Кубке африканских наций, который будет проходить с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.

Напомним, в рамках группового этапа сборная Камеруна сыграет с Гвинеей, Сенегалом и Гамбией. 15 января камерунцы встретятся с гвинейской национальной командой. 19 января сборная Камеруна проведёт матч с Сенегалом, а 23 января встретится с Гамбией.

В нынешнем сезоне Нгамалё принял участие в 21 матче во всех турнирах в составе московского клуба. За это время он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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