Нгамалё: в матче с «Зенитом» «Динамо» постарается сделать всё, что в наших силах

Футболист «Динамо» Муми Нгамалё высказался о предстоящем противостоянии московского клуба с «Зенитом» в 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). По его мнению, конкурировать с действующим чемпионом вполне возможно.

«Возможно ли конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» в этом сезоне? Это футбол. Возможно всё. Мы не думаем над этим, а работаем, чтобы конкурировать с ними.

В матче с «Зенитом» постараемся сделать всё, что в наших силах. Надо продолжать работать. Не важно, играем ли мы с «Зенитом» или с другой командой. Ко всем играм относимся серьёзно», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей Российской Премьер-Лиги подряд.