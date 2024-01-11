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«Бавария» не будет подписывать Пальинью зимой

«Бавария» не будет подписывать Пальинью зимой
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Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальинья не перейдёт в «Баварию» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мюнхенцев отказалось от идеи с подписанием 28-летнего хавбека в январе. В офисе «Баварии» не видят смысл расставаться в ближайшее время с суммой в размере € 50 млн.

Отмечается, что мюнхенский клуб сосредоточен на усилении оборонительной линии. «Бавария» намерена подписать Эрика Дайера («Тоттенхэм») и Норди Мукиэле («Лейпциг»).

В нынешнем сезоне на счету Пальиньи 20 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Текущее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее стало известно о возможном уходе из «Баварии» одного из лидеров полузащиты Йозуа Киммиха.

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