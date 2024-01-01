Переходы наконец-то можно оформлять официально. Следите за новостями вместе с нами!

Куда уйдёт Мбаппе? Возьмёт ли «МЮ» форварда? Что будет с де Хеа? Онлайн зимних трансферов

Наступил 2024 год, и для футбольных болельщиков это значит одно – теперь за переходами в топ-чемпионатах нужно следить ещё пристальнее. Потому что трансферные окна почти везде открылись! Почти, так как в Италии и Испании нужно дождаться 2 января. А вот в Англии, Германии, Франции и многих других европейских странах всё уже официально запущено (и некоторые переходы уже даже состоялись – об этом ниже).

Мы по традиции будем информировать вас о слухах и официальных переходах в нашем онлайне. Интриг предостаточно – там и «Юнайтед» форварда ищет, и де Хеа без работы сидит, и новости о будущем Мбаппе, в конце концов, никто не отменял. В общем, будет за чем последить и что пообсуждать в комментариях. Подключайтесь!

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