Куда уйдёт Мбаппе? Возьмёт ли «МЮ» форварда? Что будет с де Хеа? Онлайн зимних трансферов

Наступил 2024 год, и для футбольных болельщиков это значит одно – теперь за переходами в топ-чемпионатах нужно следить ещё пристальнее. Потому что трансферные окна почти везде открылись! Почти, так как в Италии и Испании нужно дождаться 2 января. А вот в Англии, Германии, Франции и многих других европейских странах всё уже официально запущено (и некоторые переходы уже даже состоялись – об этом ниже).
Мы по традиции будем информировать вас о слухах и официальных переходах в нашем онлайне. Интриг предостаточно – там и «Юнайтед» форварда ищет, и де Хеа без работы сидит, и новости о будущем Мбаппе, в конце концов, никто не отменял. В общем, будет за чем последить и что пообсуждать в комментариях. Подключайтесь!
В «Сити» есть один страдающий парень. Это Калвин Филлипс. Страдает он, потому что почти не играет. И с этой проблемой, по информации The Telegraph, ему готов помочь «ПСЖ».
Важная сага этой зимы – возможный переезд французского защитника «Ниццы» Тодибо в АПЛ. На таланта претендуют «Челси» и «Тоттенхэм». Но просто так его не отпустят.
Болельщики «Реала» тут точно есть. Новость для вас! Marca сообщает, что зимой центрального защитника клуб искать не будет. Там просто не верят, что могут найти хороший вариант в январе – так что будут доверять Тчуамени.
Кстати, если вдруг знаете боссов клубов, которые хотят взять футболистов и особо не тратиться – посоветуйте им наш материал. Мы тут как раз всех безработных собрали, там парочка известных фамилий точно есть.
Помните журналистов из Le Parisien? Прошлым летом они «бомбили» новостями о Мбаппе. Так вот, от них снова прилетел жирный слух: «Ливерпуль» собирается побороться за Килиана Мбаппе! Якобы француз – замена Салаху, у которого в 2025 закончится контракт. Ну как, верим в Мбаппе в АПЛ? Или без шансов – только «Реал»?
А вот у «Арсенала» – потери. Эль-Ненни, опять же, по информации Романо, покинет команду в январе.
Вы же видели Гирасси на обложке нашего лайва? Это тот самый парень, который разрывает Бундеслигу (круче него там только Гарри Кейн). Так вот, им, по слухам, интересуется «МЮ».
Ещё один важнейший слух. Хотя слухом называть это как-то неловко, всё-таки информация от главного инсайдера мира – Фабрицио Романо. Атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Клаудио Эчереви должен перейти в «Манчестер Сити». Парню, кстати, всего 17 лет.
Хорошая новость для фанатов «Вест Хэма» (есть тут такие?). Томаш Соучек, контракт которого истекал летом, своё соглашение с клубом продлил. Теперь – до 2027 года.
Ну а что касается Мбаппе, то основных вариантов развития его карьеры три:
- Уйти в «Реал» зимой
- Договориться с «Реалом» зимой – и уйти туда летом бесплатно
- Подписать контракт с «ПСЖ», а летом снова попробовать уйти (но уже на условиях, которые устроят парижан)
🤩 Первые состоявшиеся трансферы зимнего окна
Первый день трансферного окна ещё не закончился, но о многих переходах уже известно. Собрали самые главные в одном тексте.
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