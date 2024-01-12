Нгамалё из «Динамо» интересен «Майнцу» и ещё нескольким европейским клубам — Africa Foot

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё стал объектом интереса ряда европейских команд, в том числе немецкого «Майнца». Об этом сообщает Africa Foot.

По информации источника, помимо «Майнца», камерунский нападающий также интересен нескольким командам из Италии, Турции и Греции. Отмечается, что бело-голубые могут активировать опцию продления в контракте Нгамалё и сохранить его в составе еще на год.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Нгамалё провёл 16 матчей в составе московского «Динамо», в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 3,5 млн. Контракт Муми с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.