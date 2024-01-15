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Гендиректор «Енисея» Федосеев раскрыл детали контракта с Андреем Тихоновым

Гендиректор «Енисея» Федосеев раскрыл детали контракта с Андреем Тихоновым
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев раскрыл детали контракта Андрея Тихонова с красноярским клубом.

«Планируем подписать контракт на два с половиной года. На самом деле — чем больше, тем лучше. Есть опции для продления контракта», — передаёт слова Федосеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 10 января «Енисей» объявил, что российский специалист Андрей Тихонов стал главным тренером команды. Тихонов вернулся в клуб спустя семь лет — ранее он уже тренировал красноярцев с 2016 по 2017 год. «Енисей» выступает в Мелбет Первой лиге и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.

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