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Пименов: у Салтыкова есть прогресс, посмотрим, как будет развиваться в «Локомотиве»

Пименов: у Салтыкова есть прогресс, посмотрим, как будет развиваться в «Локомотиве»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о трансфере Никиты Салтыкова из самарских «Крыльев Советов».

«На сегодняшний день бросается в глаза, что «Крылья Советов» становятся фарм-клубом «Локомотива». Кто более менее начинает хорошо играть, переходит в «Локомотив». Очевидно, что у Салтыкова есть прогресс. Посмотрим, как будет развиваться в «Локомотиве». Может, со стороны игрока решение немного спешное — ему нужна игровая практика. Если он её потеряет, то для прогресса будет тяжёло», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 10 января железнодорожники объявили о подписании контракта с 19-летним Салтыковым до 2028 года. До конца нынешнего сезона Никита продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

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